Corriere di Roma sulla Lazio: "Muriqi va in quarantena"

Il Corriere di Roma parla delle ultime vicende di casa Lazio. "Muriqi va in quarantena" scrive il quotidiano in prima pagina. L'attaccante kosovaro da poco comperato dalla Lazio, è risultato positivo al tampone Covid-19. Il giocatore, ex Fenerbahce Istanbul, dovrà passare la quarantena in Turchia. Il suo arrivo alla corte di Simone Inzaghi, è rinviato.