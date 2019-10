Corriere di Roma sulla Lazio: "Nesta promuove la Lazio"

"Nesta promuove la Lazio". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. È concentrato sul suo Frosinone, che sta cercando di rilanciarsi dopo qualche difficoltà: il presidente Stirpe lo ha ingaggiato per tornare subito in serie A, il compito è difficile però la sfida è intrigante. Ma uno sguardo attento alla Lazio continua a lanciarlo: questione di cuore. Alessandro Nesta osserva e promuove: «La Lazio è una squadra forte, molto forte: completa, attrezzata. E solida. Penso abbia il gruppo giusto per puntare in alto, anche per raggiungere la Champions».