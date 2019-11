© foto di stefano tedeschi

Il Corriere di Roma oggi in edicola propone un interessante articolo, a cura di Andrea Balzanetti, sullo stato di forma della Lazio, titolato: "Ora le gare "facili", ma niente scherzi". Il giornalista prosegue poi: "Sarebbe troppo facile esaltare le tre vittorie consecutive, non scontate, dopo la resurrezione del secondo tempo contro l’Atalanta. E infatti non scriverò delle giocate (da Pallone d’oro) di Luis Alberto e Immobile. Vorrei puntare l’attenzione sui prossimi impegni. Ho già sentito parlare del facile filotto in vista della sfida con la Juventus del 7 dicembre. Lecce e Udinese all’Olimpico e Sassuolo in trasferta. Non facciamo scherzi! E studiamo con impegno come affrontare queste tre partite".