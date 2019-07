Corriere di Roma sulla Lazio: "Preso Lazzari. Bel colpo per Inzaghi"

© foto di Giulio Falciai

"Preso Lazzari. Bel colpo per Inzaghi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. L’operazione si è chiusa con una stretta di mano tra i due presidenti, Lotito e Mattioli: Manuel Lazzari è un giocatore della Lazio, alla Spal in cambio vanno Murgia a titolo definitivo e un conguaglio di 7 milioni e mezzo più bonus (altri 2 milioni). È un gran bel colpo, perché Inzaghi lo vuole dall’estate scorsa e Tare è da allora che lo tratta, e anche perché il ragazzo veneto sembra fatto apposta per ricoprire il ruolo di esterno destro nella disposizione tattica biancoceleste.