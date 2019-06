© foto di WilMan

All'interno del Corriere di Roma, quest'oggi, trovano spazio anche le vicende in casa Lazio. Con i biancocelesti che sono tentati dalla Francia a cedere uno dei pezzi pregiati: "Il PSG su Milinkovic, pronta un'offerta da 80 milioni" è il titolo, inequivocabile, scelto dal quotidiano per spiegare come il Paris Saint Germain si sia lanciato all'assalto del centrocampista offensivo serbo.