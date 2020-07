Corriere di Roma sulla Lazio: "Rabbia Lotito, bufera biancoceleste"

vedi letture

Il Corriere di Roma dedica un titolo in prima pagina anche alla Lazio: "Rabbia Lotito, bufera biancoceleste" scrive il quotidiano parlando della formazione di Simone Inzaghi. La Lazio è diventata una polveriera, crollata incredibilmente alla ripresa del campionato, dopo essersi trovata a solo un punto di distacco dalla Juventus e in piena corsa per lo scudetto prima del lockdown. Il presidente Lotito è una furia per i 6 ko nelle 6 gare post-Covid e per una condizione fisica disastrosa. Sotto accusa tutta la squadra, lo staff tecnico con in testa Inzaghi e quello sanitario. Duro botta e risposta tra il medico Pulcini e il nuovo nutrizionista.