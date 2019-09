© foto di Giulio Falciai

"Sogni di futuro". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. In principio fu Keita Balde: arrivò alla Lazio dal Barcellona che era poco più che un bambino, se n’è andato adulto e vaccinato (e anche sufficientemente smaliziato) al Monaco per una trentina di milioni. Ora la storia si ripete perché in biancoceleste sbarca un ragazzino il cui percorso ricorda molto da vicino quello del senegalese con cittadinanza spagnola. Si chiama Raul Moro, non ha ancora compiuto 17 anni (lo farà a dicembre) proprio come Keita quando sbarcò a Roma nel 2011, ha lo stesso ruolo visto che anche lui è un’ala, all’occorrenza un attaccante. E viene, guarda un po’, dalla cantera del Barcellona. In sei partite con la nazionale Under 17 iberica ha realizzato due gol: un segnale benaugurante.