© foto di stefano tedeschi

Si è fermata ad undici vittorie consecutive la striscia della Lazio, ma per Radu è "un punto guadagnato", e così titola il Corriere dello Sport. Non è arrivata la dodicesima, è arrivato un punto. E va sicuramente bene così: perché non si può vincere sempre, perché raramente si era vista la Lazio così in difficoltà e perché, guardando la classifica, ha pareggiato l’Inter che è davanti e ha pareggiato la Roma che è dietro. Simone Inzaghi, probabilmente, una settimana fa non avrebbe firmato per un risultato del genere, vista la Lazio straordinaria che era abituato a vedere: poi, però, viene il campo, e una partita letta meglio da Fonseca e interpretata non benissimo dai «Fab Four»: Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Correa e Immobile.