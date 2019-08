Corriere di Roma sulla Lazio: "Vignato baby talento per l’attacco"

"Vignato, baby talento per l’attacco". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Lazio. I tifosi della Lazio lo ricordano perché ha rovinato loro l’ultima Pasqua: sabato 20 aprile, giusto alla vigilia, un suo gol ha aperto la strada al Chievo verso la più imprevedibile delle vittorie, all’Olimpico contro i biancocelesti, estromettendoli di fatto dalla corsa all’Europa (poi hanno rimediato grazie alla Coppa Italia). È stata quella la prima – e finora unica – rete in serie A di Emanuel Vignato, 19 anni il 24 agosto, il ragazzo con il piede fatato e la faccia da bambino.