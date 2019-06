"Lotito? Non lo capisco". Questo il titolo,in prima pagina, dell'edizione odierna del Corriere di Roma a proposito delle parole di Luis Alberto su Lotito.

La rottura tra Luis Alberto e Lotito si consuma tra la Spagna e l’Italia, tra Siviglia e Roma, ed è fragorosa. A sancirla sono le parole del fantasista, che in patria usa parole forti per rispondere al presidente della Lazio. Alla base dello scontro, un’intervista dello stesso Lotito alla Gazzetta dello sport: «Vedremo se Luis Alberto resta, se c’è una cosa che nel mondo del calcio non manca sono i giocatori». La reazione è in parte stupita, in parte rabbiosa: «Non riesco a capire: mi ha dato e mi dà fastidio. Così non va bene. Con questi comportamenti rischi di non valorizzare i tuoi calciatori, eppure abbiamo vinto insieme due trofei. Fino a pochi giorni fa sembrava che fossi incedibile, ora non è più così. Vedremo cosa accadrà».