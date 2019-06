Corriere di Roma sulle parole di Lotito: "Sarà Lazio da Champions"

"Sarà Lazio da Champions". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, dell'edizione odierna del Corriere di Roma sulle parole di Lotito. Ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2021 sulla panchina della Lazio e il presidente Claudio Lotito promette: "L’anno prossimo saremo da Champions, il quarto posto fallito per fattori imponderabili. Milinkovic-Savic? cercheremo di trattenerlo".