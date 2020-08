Corriere di Roma, Tare: "David Silva come uomo non merita rispetto"

In taglio alto sul Corriere di Roma in edicola questa mattina c'è spazio per le dichiarazioni rilasciate ieri dal d.s. bianconceleste Igli Tare: "David Silva come uomo non merita rispetto", si legge. Furia del dirigente della Lazio dopo l'affare sfumato con lo spagnolo: "Da apprezzare soltanto come giocatore". E arriva la replica del padre dell'ex City: "Non c'è mai stato alcun impegno con la Lazio, David era libero di scegliersi la nuova squadra".