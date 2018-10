Corriere di Roma titola: "La Lazio scopre Caicedo in coppia in Immobile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"La Lazio scopre Caicedo in coppia con Immobile". In taglio alto l'edizione romana del Corriere della Sera dedica uno spazio della sua prima pagina odierna anche al calcio. Simone Inzaghi è ancora tentato dallo schierare l'attaccante ecuadoregno, che tanto bene ha fatto quand'è stato chiamato in causa, anche giovedì a Marsiglia in Europa League.