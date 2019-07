© foto di Mattia Verdorale

"Tottenham, Juve e Arsenal: caccia grossa per Zaniolo". Questo il titolo in prima pagina in taglio alto del Corriere di Roma dedicato alle squadre interessate a Nicolò Zaniolo. Il tema viene approfondito a pagina 9 con l'addio forse inevitabile del giovanissimo talento giallorosso: "Le pretendenti non mancano e basta davvero poco per scatenera un'asta, che consentirebbe alla società giallorossa di realizzare un altro clamoroso incasso per sistemare il bilancio, nell'anno in cui non si potranno conteggiare i soldi della Champions League".