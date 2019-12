"L’ultimo anno ho fatto sempre il capro espiatorio". Titola così a pagina 9 il Corriere di Roma con le parole dell'ex capitano dei giallorossi Francesco Totti: "Vado in giro a testa alta perché alla Roma ho sempre dato tutto". Queste le parole dell'ex numero dieci che è tornato a parlare di quando era dirigente della Roma e soprattutto dell'andamento della squadra capitolina: "Sono contento del momento della squadra - e che Fonseca abbia capito cosa significa stare a Roma. Ha trasmesso positività ed energia a una rosa inizialmente in difficoltà e con delle lacune. Speriamo che sia un percorso positivo perché la Roma deve essere tra i top club in Europa".