Corriere di Roma, Totti: "Simone Inzaghi super tecnico"

"Simone Inzaghi super tecnico": parole e musica di Francesco Totti. L'ex capitano, scrive il Corriere di Roma in prima pagina, ha incoronato Simone Inzaghi. Il Pupone, infatti, in una intervista a Sky, non ha nascosto la sua stima per il tecnico della Lazio: "Ci conosciamo bene e siamo in ottimi rapporti, senza dubbio lui è uno de migliori allenatori italiani".