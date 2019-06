© foto di Mattia Verdorale

"Tra Lazio e Spal è braccio di ferro per Lazzari". Questo il titolo che il Corriere di Roma dedica alla Lazio a pagina 12. Uno degli obiettivi primari della squadra biancoceleste è Manuel Lazzari, esterno offensivo della Spal: "Notevole distanza tra richiesta e offerta. Il club ferrarese non scende sotto i 18 milioni per l'esterno, la Lazio offre 10".

Mercato in uscita - "Milinkovic-Savic sempre più vicino al PSG". Titola così il quotidiano sul futuro del giocatore serbo che avrebbe già un accordo per 5 anni con la squadra francese e andrebbe a sostituire il partente Rabiot.