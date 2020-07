Corriere di Roma: "Ultima chiamata per Under o sarà già addio alla Roma"

Nella sezione sportiva del Corriere di Roma in edicola oggi si parla del futuro di Cengiz Under. "Ultima chiamata per Under o sarà già addio alla Roma" scrive il quotidiano. La gara di domani sera contro l’Udinese è una specie di ultima spiaggia per la squadra ma anche per Cengiz. La squadra più interessata a Under sembra il Napoli, dove Gattuso lo ha richiesto al posto del deludente e indisciplinato Lozano. La Roma ha sparato alto: 30 milioni.