Corriere di Roma: "Un gigante per la difesa. La Lazio stringe per Vavro"

© foto di ManWil

Non solo l'uscita di Milinkovic-Savic. La Lazio lavora anche al mercato in entrata, in vista della prossima stagione. E così il Corriere di Roma, nelle pagine sportive, titola sulle trattative portate avanti dai biancocelesti: "Un gigante per la difesa. La Lazio stringe per Vavro. Accordo imminente con il Copenaghen. Poi Bonifazi o Viana".