"Un mese per decidere cosa fare «da grande»". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Roma sulla Roma. La Lazio è pronta a tuffarsi in un mese che dirà molto sulla sua stagione e lo fa con l’organico intero – o quasi – a disposizione di Inzaghi. Già ieri erano rientrati i nazionali con l’eccezione di Vavro, impegnato in serata con la Slovacchia, e oggi i biancocelesti saranno tutti in campo a parte il difensore centrale e forse Marusic, che deve sottoporsi a controlli al flessore prima di riprendere la piena attività. Ci sarà invece Radu, l’altro infortunato recente, che ha messo alle spalle ogni problema.