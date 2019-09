Corriere di Roma: "Under out 35 giorni"

© foto di stefano tedeschi

E' allarme infortuni in casa Roma, con il turco Cengiz Under che starà fuori per ben 5 settimane. Così Il Corriere di Roma oggi in edicola titola in taglio alto di prima pagina: "Under out 35 giorni. Petrachi: 'Campi Trigoria troppo duri". Il ds giallorosso parla in conferenza stampa: "Lo scorso anno, nel Torino, ho avuto pochissimi infortuni muscolari. La storia di Spinazzola e di Pastore si conosceva, quello che mi ha stupito è Zappacosta, perché si è fatto male in riscaldamento. Il k.o. di Under ci può stare perché è un “fibra bianca”, un giocatore esplosivo. Mi ha spiegato che si infortunato cercando un colpo di tacco, a volte c’entra anche la casualità. Stiamo rifacendo i campi di Trigoria perché i ragazzi si sono lamentati della durezza del terreno ed è un alibi che voglio togliere".