Corriere di Roma: "Under-Veretout, Napoli all'assalto"

vedi letture

Tempo di uscite in casa Roma, e così il Corriere di Roma titola: "Under-Veretout, Napoli all'assalto". La rivalità tra Roma e Napoli anche quest’anno si conferma in chiave mercato: i partenopei hanno scatenato infatti l’assalto per strappare Under e Veretout ai giallorossi. Ma mentre il primo è in vendita, il secondo invece è considerato incedibile dal tecnico Fonseca.