Corriere di Roma: "Usato sicuro o linea verde? Per Fonseca è l’ora delle scelte"

vedi letture

Il Corriere di Roma oggi apre la sezione sportiva titolando: "Usato sicuro o linea verde? Per Fonseca è l’ora delle scelte". È il momento delle scelte per Paulo Fonseca. Nell’immediato: proporre la difesa a 3 o quanto meno alternarla a quella a 4? Costruire un altro instant team oppure dare il via alla "linea giovane" spesso promessa dal club giallorosso ma mai seguita fino in fondo, escluso l’anno di Luis Enrique?