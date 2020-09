Corriere di Roma: "Veretout è scatenato ma Dzeko spreca troppo: la Roma sfiora l'impresa"

"Veretout è scatenato ma Dzeko spreca troppo: la Roma sfiora l'impresa": questo il taglio centrale dell'edizione odierna del Corriere di Roma, che dedica un importante spazio al pari tra i giallorossi e la Juventus nel posticipo di ieri sera. Una doppietta di Veretout non è bastata alla squadra di Fonseca contro i bianconeri, rimasti in dieci nella ripresa per l'espulsione di Rabiot. "Male Dzeko - si legge - che sul 2-1 ha sprecato due clamorose occasioni per chiudere la gara".