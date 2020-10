Corriere di Roma: "Veretout in attesa del partner, in quattro per una maglia"

"Veretout in attesa del partner: in 4 per una maglia". E' questo il titolo che il Corriere di Roma dedica al calcio in prima pagina. La Roma ha un titolare inamovibile che è Jordan Veretout, ma accanto a lui potrebbe giocare uno tra Diawara, Pellegrini, Cristante e Villar. Due di questi, comunque, hanno agito anche in ruoli differenti.