Corriere di Roma: "Via ai test su 300.000: sì ai privati"

"Via ai test su 300.000: sì ai privati", titola il Corriere di Roma oggi in edicola. Test veloci su 300.000 residenti del Lazio. E via libera per i laboratori privati che hanno la possibilità di effettuarli. È la strategia della Regione Lazio per accelerare la ripresa in vista della fase 2 della guerra al Coronavirus: "Se il livello di contagio sarà dell’1% potremo accelerare", sottolinea l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Intanto scoppia il caso dell’ospedale di Palestrina: 32 infermieri su 140 sono malati, la direzione sanitaria della Asl ha disposto le visite fiscali però il centro Covid ha dovuto limitare la disponibilità di posti letto.