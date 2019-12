© foto di Mattia Verdorale

"Vice Dzeko e poi cessioni. La Roma è già sul mercato". Titola così a pagina 8 il Corriere di Roma in riferimento al mercato sia in entrata che in uscita in casa Roma: "Strategie chiare ma operazioni difficili per rinforzare la squadra. Il bilancio non consente spese importanti. Il buco in rosa è quello del vice-Dzeko. Per quanto riguarda le cessioni, liberarsi degli ingaggi pesanti di giocatori non utilizzati è il sogno di tutte le squadre. La Roma ne ha parecchi, con Juan Jesus e Pastore che guidano la fila".