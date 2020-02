"Zampata del Panterone, la Lazio non si ferma più. Inzaghi: 'Che meraviglia!'": così il Corriere di Roma in prima pagina. Spazio dedicato alla vittoria della Lazio in casa del Parma, successo targato Caicedo. La Lazio sbanca Parma e raggiunge il 18mo risultato utile consecutivo (record assoluto biancoceleste), fa salire a 14 punti il distacco sulla Roma e continua ad alimentare il sogno scudetto. Il tecnico Inzaghi: "Classifica meravigliosa, squadra fantastica".