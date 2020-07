Corriere di Roma: "Zaniolo chiede strada a Fonseca"

"Zaniolo chiede strada a Fonseca". In taglio basso sulla prima pagina del Corriere di Roma c'è spazio anche per i giallorossi: "Pellegrini è stato operato per la frattura al setto nasale e Veretout è squalificato per l’Europa League. Nemmeno nella Roma in emergenza, però, c’è un posto da titolare sicuro per Zaniolo. Dovrà convincere Fonseca nel ballottaggio con Carles Perez".