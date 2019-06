Corriere di Roma: "Zaniolo deve ritrovarsi, la Roma non vuole perderlo"

© foto di Mattia Verdorale

"Zaniolo deve ritrovarsi, la Roma non vuole perderlo". Questo il titolo che il Corriere di Roma a pagina 12 dedica al giocatore giallorosso Nicolò Zaniolo attualmente impegnato con la Nazionale U21 all'Europeo. Il papà Igor ha confermato come il ragazzo non stia passando un buon momento di forma: "Nicolò è scarico". Anche se questo calo non ha affatto abbassato le richieste di mercato: infatti Juve e Tottenham non mollano.

Casa Roma - "Fonseca già a lavoro, società irritata per il caso Milan-Uefa". In taglio basso spazio anche al mercato giallorosso e alla conoscenza che il nuovo allenatore Paulo Fonseca sta facendo dei giocatori della Roma: "Il tecnico studia i calciatori, idea Bartra per la difesa".