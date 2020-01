© foto di Mattia Verdorale

"Zaniolo e Demiral, crociati rotti in una gara: l’Olimpico sotto accusa". Si apre così l'edizione odierna del Corriere di Roma in prima pagina in riferimento ai due infortuni riportati da Zaniolo e da Demiral in Roma-Juve: "Due gravissimi infortuni al ginocchio, quelli del romanista Zaniolo e dello juventino Demiral, domenica scorsa, e il campo dell’Olimpico è tornato sotto accusa, bersagliato dai tifosi sui social. In particolare, duramente criticata la scelta di far giocare Lazio-Napoli e Roma-Juve a sole 27 ore di distanza".