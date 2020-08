Corriere di Roma: "Zaniolo e Pellegrini, i ricambi di lusso"

"Zaniolo e Pellegrini, i ricambi di lusso": così il Corriere di Roma in edicola questa mattina in apertura. Fonseca vuole usarli a partita in corso per alzare il ritmo e sorprendere così il Siviglia. "Il primo, secondo Fonseca - si legge in taglio basso - non ha ancora i 90' nelle gambe, ma le sue accelerazioni possono spaccare la difesa spagnola, il secondo dovrà giocare con la mascherina per la frattura al setto nasale subita contro la Fiorentina".