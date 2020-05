Corriere di Roma: "Zaniolo è pronto a fare un gol insieme a Fedez"

vedi letture

"Zaniolo è pronto a fare un gol insieme a Fedez". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina del Corriere di Roma in riferimento al talento giallorosso: "Il talentino della Roma non si ferma e prepara una collaborazione con il rapper. Il romanista migliora giorno dopo giorno e vede finalmente la luce alla fine del tunnel, imboccato lo scorso 12 gennaio, giorno della rottura del legamento del ginocchio destro durante la gara all’Olimpico contro la Juventus. Sono stati mesi in cui ha lavorato duramente per recuperare il prima possibile e in cui, grazie alla sospensione del campionato, ha visto riaccendersi la speranza di poter rientrare in campo prima della conclusione della stagione".