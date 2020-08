Corriere di Roma: "Zaniolo ha convinto Fonseca: titolare"

"Zaniolo ha convinto Fonseca: titolare". Questo il titolo che l'edizione odierna del Corriere di Roma dedica in apertura ai giallorossi. Oggi la sfida contro il Siviglia per entrare nelle final eight di Europa League. Fonseca scopre parzialmente le sue carte: Zaniolo sarà sicuramente titolare, forse col Pellegrini, che è in ballottaggio con Cristante. "Sullo sfondo - si legge - resta la cessione della società: scoperto il bluff kuwaitiano resta solo Dan Friedkin, ormai a un passo dalla presidenza".