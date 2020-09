Corriere di Roma: "Zaniolo, il calcio sotto choc: «Tornerai più forte di prima»"

"Zaniolo, il calcio sotto choc: «Tornerai più forte di prima»". Titola così in prima pagina il Corriere di Roma che riporta i tantissimi messaggi di vicinanza ed affetto che il mondo del calcio a riservato al giocatore della Roma: "La Roma e il mondo del calcio sotto choc per il nuovo, grave infortunio di Nicolò Zaniolo, che stamane a Villa Stuart sarà operato al ginocchio sinistro per la rottura dei legamenti crociati anteriori, nove mesi dopo l’intervento all’altro ginocchio. Una valanga di affetto e di messaggi ha sommerso il gioiello giallorosso (che non sarà sostituto dal club: in rosa ci sono diverse alternative per quel ruolo) e della Nazionale".