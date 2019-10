"Zaniolo incanta ancora". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Roma. Era l’uomo più atteso, Nicolò Zaniolo, e ancora una volta ha risposto sul campo. Per lui la Curva Sud ha ripudiato definitivamente Fabio Capello, che la scorsa settimana lo aveva indirettamente criticato, raccomandando all’interista Sebastiano Esposito di non seguire la sua strada: i cori arrivati dal settore nei confronti del tecnico del terzo scudetto sono stati inequivocabili, così come quelli nei confronti di Nicolò, che dopo il gol del 2-1 ha baciato per la prima volta la maglia.