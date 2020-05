Corriere di Roma: "Zaniolo, la star mediatica all’ultimo sprint-recupero"

Sulle pagine del Corriere di Roma troviamo spazio per le ultime vicende giallorosso. "Zaniolo, la star mediatica all’ultimo sprint-recupero" scrive il quotidiano romano. Oggi, sono esattamente quattro mesi dal giorno del suo infortunio all’Olimpico contro la Juventus. In caso di ripartenza Nicolò potrà aiutare la Roma nella lotta Champions League, ed eventualmente in Europa League se la UEFA dovesse decidere di riaprire le liste, e potrà prepararsi per gli Europei spostati al prossimo anno.