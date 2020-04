Corriere di Roma: "Zaniolo leader e Villar sorpresa: la Roma punta sui 'future-bond'"

vedi letture

Sul Corriere di Roma c'è spazio per il futuro giallorosso. "Zaniolo sarà il nuovo leader giallorosso" scrive il quotidiano in prima pagina. La Roma ripartirà dai giovani: Zaniolo sarà la stella, poi ci sono i vari Pellegrini, Kluivert, Diawara e Villar, che ha conquistato tutti (compreso Fonseca) con la sua serietà in campo e fuori. Possibile il ritorno di Frattesi; Calafiori e Bouah saranno inseriti stabilmente negli allenamenti della prima squadra. Spazio anche agli arrivi a costo zero come Pedro (Chelsea) e Götze (non convince).