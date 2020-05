Corriere di Roma: "Zaniolo, Pellegrini, Cristante e Diawara: gioielli giallorossi a rischio"

vedi letture

Spazio al mercato giallorosso sul Corriere di Roma in edicola stamani. "Zaniolo e Pellegrini, Cristante e Diawara: tutti i gioielli a rischio" scrive il quotidiano a pagina 13. I conti disastrosi potrebbero costringere la Roma a sacrificare i pezzi grossi (compresi Under e Kluivert). In attesa della ricapitalizzazione da 50 milioni da parte di Pallotta, e della ripartenza della trattativa per la cessione della società a Dan Friedkin, la strada più diretta per monetizzare è il calciomercato.