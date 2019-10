Corriere di Roma: "Zaniolo-Ranieri: una sfida dentro la sfida"

A Roma non scattò la scintilla, ora Nicolò può avere la sua 'vendetta'. "Zaniolo-Ranieri: una sfida dentro la sfida": scrive il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. Torna il campionato e la Roma andrà a far visita alla Samp del suo ex allenatore Claudio Ranieri. Zaniolo vuole dimostrare a Claudio Ranieri, neo allenatore blucerchiato, che quello visto negli ultimi mesi della scorsa stagione non era il vero Zaniolo. Con Ranieri, arrivato a Roma dopo l’esonero di Di Francesco, proprio come ora a Genova, il feeling non è mai sbocciato.