Corriere di Roma: "Zaniolo sorride, tampone ok"

Nicolò Zaniolo può stare tranquillo, il tampone per il Coronavirus è risultato negativo, così il Corriere di Roma titola: "Zaniolo sorride, tampone ok". Il gioiello della Roma era preoccupato perché aveva trascorso le vacanze in Sardegna. Grande sospiro di sollievo per il giovane giallorosso, che ora attende presto l’incontro col club per rinnovare fino al 2025.