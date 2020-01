"Zaniolo tiene in ansia la Roma ma Fonseca rimane ottimista": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. Il classe '99 è ancora in dubbio per la sfida contro la Juventus. Nicolò Zaniolo - insieme a Paulo Fonseca, Edin Dzeko e Morgan De Santis - era atteso a Firenze per un evento legato a Pitti Uomo ma è rimasto nella Capitale a curarsi. Ginocchio gonfio, Fonseca però spera nel recupero.