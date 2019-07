Corriere di Roma: "Zaniolo torna in bilico tra Tottenham e Juve"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Zaniolo torna in bilico tra Tottenham e Juve". E' questo il titolo presente all'interno delle pagine sportive del Corriere di Roma, che specifica come il sacrificio del classe '99 potrebbe essere dovuto alla possibilità di arrivare a prendere Gonzalo Higuain. Per il centrocampista giallorosso gli Spurs, invece, sono pronti a mettere sul piatto Toby Alderweireld più un conguaglio economico.