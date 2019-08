© foto di WilMan

Il Corriere di Roma, in prima pagina, analizza gli ultimi movimenti di mercato del club capitolino: "Zappacosta, altro colpo giallorosso. Il terzino arriva in prestito dal Chelsea, prolungamento fino al 2021 per Fazio", la titolazione completa del quotidiano in prima pagina sulla squadra di Fonseca. E all'interno si legge: "La Roma si difende. Arriva Zappacosta e Fazio ha rinnovato".