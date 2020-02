© foto di stefano tedeschi

"A come Ansaldi", titola il Corriere di Torino nelle sue pagine sportive. C’è sempre bisogno di qualcosa da cui ripartire. Ma anche da qualcuno. E in casa Toro, il rientro di Cristian Ansaldi non può che rappresentare un fondamentale punto di partenza. Semplicemente fondamentale è stato l’argentino nella prima parte di stagione, anche più di quanto non sia riuscito a essere nelle precedenti due in granata. Decisivo specialmente negli ultimi trenta metri, con tutta la qualità e la visione di gioco che lo hanno reso un autentico regista esterno. Torna Ansaldi e Moreno Longo avrà a disposizione un jolly che gli permetterà di cambiare assetto tattico anche a partita in corso se solo lo dovesse decidere.