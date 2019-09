Corriere di Torino: "A lezione da Barzagli"

"A lezione da Barzagli". Così titola l'edizione odierna del Corriere di Torino. Frequentata con gran profitto la Harvard della difesa (bianconera) — otto scudetti filati — da oggi Andrea Barzagli ci insegnerà: lasciato il campo a maggio, è ora entrato nello staff di Maurizio Sarri, come collaboratore di campo. Assunzione di cattedra mai così tempestiva, visto l’andamento della retroguardia Juve: e se molto dipende dall’apprendimento delle linee guida imposte dal nuovo allenatore, lezioni per implementare l’abilità individuale e l’arte del mestiere non faranno certo male, soprattutto ai giovani, da De Ligt a Demiral.