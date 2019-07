Corriere di Torino: "A Nyon si sorteggia il futuro dei granata"

"A Nyon si sorteggia il futuro dei granata". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere di Torino. L’Europa si avvicina, e si sente. Lo stadio di Alessandria è pronto, con i suoi nuovissimi duemila seggiolini che sono stati piazzati a tempo record. E oggi si aspetta l’ok della Uefa, per tornare a seimila spettatori. Capienza piena. Non sarà l’unica notizia attesa da Nyon, perché alle 13 (tre ore dopo il via alla vendita dei biglietti per Torino-Debrecen) in Svizzera verranno già stilati gli accoppiamenti per il terzo turno preliminare. Il Toro deve ancora affrontare il Debrecen (giovedì l’andata, il 1° agosto il ritorno in Ungheria) ma oggi conoscerà le possibili avversarie delle partite dell’8 e 15 agosto. Vicino al numero 5, la vincente del duello dei granata, verrà sistemato un altro numero, dal 6 al 10.