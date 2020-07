Corriere di Torino: "Addio a Sergio Vatta: insegnava lo sport"

vedi letture

"Addio a Sergio Vatta: insegnava lo sport". Titola così all'interno delle sue pagina il Corriere di Torino in edicola stamani in omaggio al grande Sergio Vatta morto all'età di 83 anni: "Ieri è morto nella Torino che dal 1953 era stata per lui profugo, a guerra finita, le Casermette, un quartiere periferico riempito da gente nostra che aveva dovuto lasciare la sua Italia divenuta terra straniera. Vatta aveva scelto proprio come vita il calcio, da giocare (sarebbe arrivato alla serie C, nell’Aquila) e poi da insegnare. Come allenatore aveva cominciato nella serie minori, maestro sempre e cagliostro mai. Al Torino, praticato subito da tifoso fulminato dal Filadelfia, era passato nel 1964, presidente Orfeo Pianelli il Grande".