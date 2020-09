Corriere di Torino: "Al Toro in arrivo il terzino Murru"

"Al Torino in arrivo il terzino Murru". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagine del Corriere di Torino in riferimento al prossimo acquisto dei granata: "Quarto colpo in entrata: si tratta di Nicola Murru, terzino sinistro in arrivo dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto fissato a circa sei milioni. Un giocatore che a 26 anni ha già otto stagioni di Serie A alle spalle, due delle quali vissute agli ordini dell’attuale tecnico granata. Murru potrebbe arrivare a Torino già oggi per visite e firme".