"Anche il derby d’Italia femminile dice Juve". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Torino. Il primo gol di Rosucci, il raddoppio della solita Girelli e poi Cernoia. La Juventus vince il primo Derby d’Italia del calcio femminile. L’Inter lotta ma la differenza è troppa. A punteggio pieno (4 vittorie su 4) come le bianconere, in testa al campionato resiste ancora soltanto il Milan.